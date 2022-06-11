Открытый конфликт между Россией и США начнется с термоядерного удара, считает Кедми

Чем больше между двумя мировыми державами нагнетается военная напряженность, тем больше вероятность военного столкновения, считает израильский военный и политический аналитик, бывший руководитель спецслужбы «Натив» Яков Кедми, сообщает ИА DEITA.
Чем больше между двумя мировыми державами нагнетается военная напряженность, тем больше вероятность военного столкновения, считает израильский военный и политический аналитик, бывший руководитель спецслужбы «Натив» Яков Кедми, сообщает ИА DEITA.
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