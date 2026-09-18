Импорт автомобилей из России в Казахстан почти остановился после роста утильсбора

Поставки легковых автомобилей из России в Казахстан резко сократились после изменения условий ввоза. В июне объем импорта машин составил $72 против $5,5 млн в апреле, что соответствует снижению более чем на 99%.
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