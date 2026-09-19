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На Ямале месячная малышка стала самой юной «участницей» выборов в селе Мужи

На Ямале месячная малышка стала самой юной «участницей» выборов в селе Мужи

МУЖИ, 19 сентября, ФедералПресс. В селе Мужи Ямало-Ненецкого автономного округа зафиксирован трогательный пример гражданской активности: самой юной посетительнице избирательного участка исполнился всего один месяц.

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