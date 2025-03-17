Юрий Подоляка цитирует знаменитый уже и трагический дневник курской бабушки. Вот это место конкретно: «Они принесли воды, еды, открыли консерву рисовую, дали фонарь и сказали: «Спи на кровати, никто тебя не тронет».
«Моем, моем трубочиста. Чисто, чисто, чисто, чисто!»
Комментарии
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Людмила Фирстова
Статья как раз о Подоляке и ему подобных! Это вы пишите не по теме и пытаетесь отмыть хохлов от грязи, а чёрного кобеля не отмоешь до бела...
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1 час.
Людмила Фирстова
Владимир Сабакарь, я посмотрела ваш аккаунт и комментарии на других сайтах, вывод один, за своих хохлов уж очень вы переживаете... Студент в 62 года...
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1 час.
Людмила Фирстова
Ознакомьтесь со списком модераторов нашего сайта, наш сайт никто не взламывал. Александр Крымский является рядовым участником сайта, кстати Симаков часто с ним спорит
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1 час.
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