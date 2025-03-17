«Моем, моем трубочиста. Чисто, чисто, чисто, чисто!»

Людмила Фирстова Статья как раз о Подоляке и ему подобных! Это вы пишите не по теме и пытаетесь отмыть хохлов от грязи, а чёрного кобеля не отмоешь до бела...

Людмила Фирстова Владимир Сабакарь, я посмотрела ваш аккаунт и комментарии на других сайтах, вывод один, за своих хохлов уж очень вы переживаете... Студент в 62 года...