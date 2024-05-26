Промпредприятия Удмуртии почти на 40% увеличили выпуск изделий в денежном эквиваленте

Ижевск. Удмуртия. По итогам первого квартала 2024 года предприятиями машиностроения, металлообработки, производства готовых металлических изделий отгружено продукции на 83 млрд рублей, что на 39,7% больше аналогичного периода 2023 года.
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