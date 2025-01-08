Москвичам: осторожнее за рулем сегодня! Возможен гололед из-за дождя.

В Москве жителей предупреждают о вероятности гололедицы из-за дождя и похолодания. Департамент транспорта города советует водителям соблюдать осторожность, поддерживать безопасную дистанцию и избегать отвлечений за рулем, особенно вблизи пешеходных переходов.