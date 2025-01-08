Москвичам: осторожнее за рулем сегодня! Возможен гололед из-за дождя.

В Москве жителей предупреждают о вероятности гололедицы из-за дождя и похолодания. Департамент транспорта города советует водителям соблюдать осторожность, поддерживать безопасную дистанцию и избегать отвлечений за рулем, особенно вблизи пешеходных переходов.
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