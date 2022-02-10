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Олимпиада-2022, 10 февраля, все медали дня

Сегодня на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине разыгрываются 8 комплектов медалей в семи видах спорта. Олимпийские игры-2022 в Пекине 10 февраля Медали дня Сноуборд Хаф-пайп, женщины Хлоя Ким (США) Керо Кастеллье (Испания) Сена Томита (Япония) ПРИМЕЧАНИЕ: информация обновляется.

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