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Испанские военные в Африке меняют пол ради 15% прибавки к зарплате и льгот

Испанские военные в Африке меняют пол ради 15% прибавки к зарплате и льгот

Фантастика! Это что же за военные? За 15 % прибавки к зарплате меняют пол! Неужели так кушать хочется? Это они, правда, в документах пол меняют.

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Комментарии
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Лев Добрый
Не иначе, что у них что-то произошло с мозгом!👀😜👈👍🖕
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5 час.
Валерий Бирюков
Ну, во-первых, нужно доказать, что у них есть мосххх. А, во-вторых, мы не знаем, как у них производится смена пола: на бумаге или в действительности. Если в действительности, то предполагаю, что мужское достоинство мешает им маскироваться на местности.
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5 час.

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