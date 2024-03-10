Испанские военные в Африке меняют пол ради 15% прибавки к зарплате и льгот

Валерий Бирюков

Ну, во-первых, нужно доказать, что у них есть мосххх. А, во-вторых, мы не знаем, как у них производится смена пола: на бумаге или в действительности. Если в действительности, то предполагаю, что мужское достоинство мешает им маскироваться на местности.