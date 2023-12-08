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PNAS Nexus: свет смартфона влияет на процессы старения и суточные циклы

PNAS Nexus: свет смартфона влияет на процессы старения и суточные циклы

Недавнее исследование, опубликованное в журнале PNAS Nexus, обнаружило, что ежедневное воздействие синего света низкой интенсивности (BLE) может влиять на процессы старения и регуляцию суточных ритмов у мух дрозофил.

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