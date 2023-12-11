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Оптовые цены на бензин снизились по итогам ноября на 14-15%

Оптовые цены на бензин снизились по итогам ноября на 14-15%

Оптовые цены на бензин в ноябре снизились на 14-15%, вернувшись на уровень начала года.Цены оптовых партий бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) уверенно снижаются с середины ноября Снижению поспособствовало в том числе осеннее топливное эмбарго, пишет «Коммерсант» со ссылкой на экспертов.

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