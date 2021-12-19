Снег стал причиной задержки вылета пассажиров из Пулково

В общей сложности вылет лайнера воздушной авиации задержали более чем на 10 часов. Согласно данным, полученным из расписания полетов Пулково, отправление самолета в Челябинск перенесли сначала с 00:25 на 9:00, а затем на 11:00 часов утра 19 декабря.