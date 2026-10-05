Хоккеист Александр Овечкин заявил об окончании карьеры в НХЛ

О своем намерении он заявил команде "Вашингтон Кэпиталс" Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин завершит карьеру в Национальной хоккейной лиге по окончании текущего сезона.
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