DM: кофе навынос содержит в три раза больше кофеина, чем домашний

В соответствии с исследованием, проведенным в Национальном институте общественного здравоохранения в Варшаве, выяснилось, что кофе, заказанный в кофейнях, содержит значительно больше кофеина, чем домашний.
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