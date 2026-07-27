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Царьград

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Бастрыкин поручил проверить разбитую дорогу в микрорайоне Энергетик

Бастрыкин поручил проверить разбитую дорогу в микрорайоне Энергетик

Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин дал оценку публикациям в сети Интернет, касающимся неудовлетворительного состояния дорожной инфраструктуры в микрорайоне Энергетик города Владимира.

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Maxim
Чинов - в ГУЛаг, в Заполярье..
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