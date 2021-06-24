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МВД запустило новую систему распознавания лиц и силуэтов людей и машин

МВД запустило новую систему распознавания лиц и силуэтов людей и машин

Возможности для слежки за россиянами расширяются.Технологический партнер Ростеха компания Ntechlab разработала систему распознавания лиц и силуэтов людей и машин, которую Министерство внутренних дел РФ уже внедрило в пяти пилотных регионах страны.

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