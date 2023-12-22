Bloomberg: сбывается самый страшный кошмар Запада — Путин побеждает

BLOOMBERG Оригинал Материал представлен в пересказе ИноТВ Короткая ссылка Поскольку помощь на сумму более $110 млрд увязла в политических спорах в Вашингтоне и Брюсселе, вопрос, как долго Киев сможет сдерживать российский натиск, становится всё актуальнее.
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