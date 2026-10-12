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Для отделения трансфузиологии ОДКБ купили очень важную технику на средства благотворителей

Для отделения трансфузиологии ОДКБ купили очень важную технику на средства благотворителей

В 2025 году фонд «Дети России» получил пожертвование Екатерининской Ассамблеи – благотворительного проекта Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей.

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