В Приднестровском регионе изменили график веерных отключений 

График веерных отключений в Приднестровском регионе на эти выходные дни был изменен. Такое решение было принято накануне заседании Оперштаба в связи с тем, что пик потребления электроэнергии абонентами в жилом секторе сместился по времени.
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