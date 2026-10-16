Российские войска уничтожили двухтысячную группировку ВСУ на северо-востоке Харьковской области. Об этом начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину.
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