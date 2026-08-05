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Царьград

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Путин на встрече с Шуваевым определил главные задачи для региона

Путин на встрече с Шуваевым определил главные задачи для региона

Президент Владимир Путин встретился с врио губернатора Белгородской области Александром Шуваевым. Главой государства были определены главные задачи для региона: обеспечение безопасности и решение социальных вопросов.

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