Путин на встрече с Шуваевым определил главные задачи для региона

Президент Владимир Путин встретился с врио губернатора Белгородской области Александром Шуваевым. Главой государства были определены главные задачи для региона: обеспечение безопасности и решение социальных вопросов.
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