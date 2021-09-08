При взрыве газа в подмосковном Ногинске пострадали семь человек

Семь человек пострадали при взрыве газа в жилом доме в Ногинске. Об этом сообщается в Telegram-канале 360tv со ссылкой на заместителя председателя правительства Московской области — министра здравоохранения Московской области Светлану Стригункову.
Семь человек пострадали при взрыве газа в жилом доме в Ногинске. Об этом сообщается в Telegram-канале 360tv со ссылкой на заместителя председателя правительства Московской области — министра здравоохранения Московской области Светлану Стригункову.
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