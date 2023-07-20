С нами не соскучишься!

8 357 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Яблокова
    Тефилин. Из благотворных для человека излучателей ЭПС я выявил пока что четыре: пчелиные соты; «решётка» из кистей ру...Для чего иудеи на...
  • Сергей Дроздов
    почему я должен брать пример с какого то голливуда?Вещи, которые ран...
  • Алексей
    А еще лучше выкинуть.Как вывести непри...

Детские сказки, смысл которых намного глубже, чем кажется

Детские сказки, смысл которых намного глубже, чем кажется

Мы теряем детство во времени, но сохраняем его в себе. Наверное, поэтому мы так любим сказки. Многие сказки стоит читать не только в юном возрасте, но и будучи взрослыми, потому что они наполнены гораздо большим смыслом, чем нам кажется в детстве.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх