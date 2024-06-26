Что за региональный сосудистый центр создают в Бийске и чем он поможет жителям?

Сейчас бийчане часто остаются недолеченными, из-за чего раньше других умирают от сердечно-сосудистых заболеваний Региональный сосудистый центр, который сейчас создают в Бийске, начнет работу уже в августе 2024 года.
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