Вместе с Канье Уэстом в РФ прилетела его жена Бьянка Цензори

Новость о приезде Канье Уэста и его супруги Бьянки Цензори в Москву вызвала значительный интерес. Пара прибыла на празднование дня рождения известного российского дизайнера Гоши Рубчинского, что подтвердила подруга модельера в интервью SHOT.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии