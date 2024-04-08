Новое исследование показало, что длительный COVID оставляет в крови характерные следы

Результаты крупнейшего в Великобритании исследования пациентов, госпитализированных с инфекцией SARS-CoV-2, показывают, что длительное течение COVID приводит к продолжающемуся воспалению, которое можно обнаружить в крови.
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