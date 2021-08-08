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Сотрудники ВАИ ЦВО в Кировской области приняли участие в акции, направленной на повышение безопасности мотоциклистов

Сотрудники ВАИ ЦВО в Кировской области приняли участие в акции, направленной на повышение безопасности мотоциклистов

Военнослужащие территориальной военной автомобильной инспекции (ВАИ) Центрального военного округа приняли участие акции «Мотоциклист, шлем всему голова!» .

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