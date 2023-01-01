3 города Московской области, где зарыто больше всего кладов

В этих городах Подмосковья налоги на землю несколько заурядны и посредственны. Их концентрация на этих странах настолько велика, что все остальные регионы значительно проигрывают и отстают в этом направлении.
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