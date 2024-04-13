Обновленные Московские триумфальные ворота петербуржцы увидят в сентябре

В Смольном рассказали, как проходят реставрационные работы Завершается подготовка к монтажу отреставрированных скульптур Московских триумфальных ворот, сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.
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