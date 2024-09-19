Как легко отрегулировать уровень сахара и холестерина

Сахарный диабет — хроническое заболевание, которое сопровождается повышением глюкозы в крови из-за абсолютного или относительного дефицита инсулина, вследствие чего страдает весь метаболический процесс в организме и прогрессирует поражение практически всех органов и систем.
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