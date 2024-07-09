Надежный японский семейный автомобиль от 2,5 млн: болячек минимум, но есть одно «но»

Полноразмерный минивэн (MPV) Serena пятого поколения (2016-2022 годы выпуска) – первый Nissan, штатно оборудованный комплексом безопасности ProPilot: адаптивный круиз-контроль, системы удержания в полосе и предупреждения столкновений.
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