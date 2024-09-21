В Британии мальчику отказали в выдаче загранпаспорта из-за имени

7-летнему мальчику из Великобритании отказали в выдаче загранпаспорта, из-за того, что он назван в честь героя из «Звездных войн» Как пишет Комсомольская Правда, Локи Скайуокер Моубрей родился 4 мая, когда фанаты по всему миру отмечают день «Звездных войн».