Ростки брокколи содержат в семь раз больше полисульфидов, чем зрелые брокколи Несколько исследований показали, что более высокое потребление овощей семейства крестоцветных, таких как брокколи, связано со снижением риска таких заболеваний, как диабет и рак, благодаря содержащимся в них сераорганическим соединениям, таким как глюкозинолаты и изотиоцианаты, которые проявляют широкий спектр биологической активности, включая антиоксидантную активность.