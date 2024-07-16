Кто такой человеколев?

﻿﻿На сегодняшнем #фотодня скульптура существа с человеческим телом и головой льва. Мы собрали для вас небольшой архив об этой скульптуре:) Что именно это такое? Это человек-лев — старейшая известная статуя животного (хотя наши предки начали рисовать получеловеческие-полуживотные статуи по крайней мере 50 000 лет назад).