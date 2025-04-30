Банки назвали топ-3 популярных схем обмана в майские праздники

Наиболее популярной схемой обмана в майские праздники останутся звонки от имени правоохранительных органов, сообщили «Известиям» 1 мая в крупнейших банках — «Сбере», Почта Банке, Ренессанс Банке и банке «Зенит».
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