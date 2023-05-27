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Взрыв самогонного аппарата повредил семь машин в Комсомольске-на-Амуре

В одном из жилых домов в Комсомольске-на-Амуре взорвался самогонный аппарат. Мощным взрывом в здании выбило стекла, повреждения получили семь припаркованных во дворе автомобилей, сообщили в главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю.

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