Взрыв самогонного аппарата повредил семь машин в Комсомольске-на-Амуре

В одном из жилых домов в Комсомольске-на-Амуре взорвался самогонный аппарат. Мощным взрывом в здании выбило стекла, повреждения получили семь припаркованных во дворе автомобилей, сообщили в главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю.