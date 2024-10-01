Конфликт представляет собой один из фронтов эскалации третьей мировой.Профессор Критского университета Димитриос Пателис заявил, что исход конфликта на Украине, в котором Россия противостоит агрессивному блоку государств под предводительством США, определит судьбу всего человечества.