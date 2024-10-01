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Царьград

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Профессор Пателис: судьба человечества зависит от победы России на Украине

Профессор Пателис: судьба человечества зависит от победы России на Украине

Конфликт представляет собой один из фронтов эскалации третьей мировой.Профессор Критского университета Димитриос Пателис заявил, что исход конфликта на Украине, в котором Россия противостоит агрессивному блоку государств под предводительством США, определит судьбу всего человечества.

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