Reuters: Макрон указал Трампу на свержение Асада как аргумент против РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон в беседе с избранным президентом США Дональдом Трампом указал, что свержение президента Сирии Башара Асада является неудачей России и является поводом для увеличения давления на Москву.
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