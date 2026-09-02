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Украина официально потребовала от ИКАО закрыть воздушное пространство России

Украина официально потребовала от ИКАО закрыть воздушное пространство России

Украина призвала Международную организацию гражданской авиации полностью запретить полеты гражданских самолетов над Россией.

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