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Банки испугались, что их клиенты уйдут к нелегалам из-за лимитов на кредиты

Введение Центробанком прямых количественных ограничений по кредитам для банков подтолкнет заемщиков к обращению к нелегальным кредиторам, написали представители Ассоциации банков «Россия» (АБР) в Министерство финансов РФ, 25 октября сообщает РБК.

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