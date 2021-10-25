Банки испугались, что их клиенты уйдут к нелегалам из-за лимитов на кредиты

Введение Центробанком прямых количественных ограничений по кредитам для банков подтолкнет заемщиков к обращению к нелегальным кредиторам, написали представители Ассоциации банков «Россия» (АБР) в Министерство финансов РФ, 25 октября сообщает РБК.