Путин дал указание не наносить удары по Киеву три дня

Это связано с визитом в Москву американских переговорщиковПрезидент Владимир Путин поручил не наносить удары по Киеву в течение трех дней в связи с подготовкой визита американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в украинскую столицу.