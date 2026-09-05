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Daily Storm

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Путин дал указание не наносить удары по Киеву три дня

Путин дал указание не наносить удары по Киеву три дня

Это связано с визитом в Москву американских переговорщиковПрезидент Владимир Путин поручил не наносить удары по Киеву в течение трех дней в связи с подготовкой визита американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в украинскую столицу.

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