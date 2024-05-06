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Высшие силы наградили их особыми дарами и особой ответственностью

Высшие силы наградили их особыми дарами и особой ответственностью

У всех людей есть те или иные способности, которые идут на пользу им самим и окружающим. И особенно отличаются представители четырех зодиакальных знаков – их способности можно назвать настоящим даром свыше.

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