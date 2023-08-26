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В Хабаровском крае продолжается северный завоз

В Хабаровском крае продолжается северный завоз

Северный завоз в Хабаровском крае продвигается согласно запланированным этапам. В текущем навигационном сезоне 2023 года в планах поставить 32,7 тысячи тонн различных видов топлива, включая 11,8 тысячи тонн угля и 20,9 тысячи тонн нефтепродуктов.

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