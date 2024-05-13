Холдинг KMZ заключил контракты на замену западных изделий на 100 млн рублей

Военно-промышленный холдинг KMZ заменит детали для оборудования покинувших российский рынок компаний стран Запада и уже заключил соответствующие контракты с предприятиями РФ на сумму свыше 100 млн рублей.
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