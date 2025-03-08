😳 В Симферополе легковушка сбила ребёнка Вчера в 16:00 водитель автомобиля Lada Granta сбил ребёнка 2019 года рождения, который вместе с матерью переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
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😳 В Симферополе легковушка сбила ребёнка Вчера в 16:00 водитель автомобиля Lada Granta сбил ребёнка 2019 года рождения, который вместе с матерью переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.