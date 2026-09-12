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Мужчина с флагом Палестины выбежал на поле во время бейсбольной игры в США в день 25-й годовщины терактов 9/11. Его задержали, фанаты скандировали «США!»

Мужчина с флагом Палестины выбежал на поле во время бейсбольной игры между «Метс» и «Янкиз» в США. Это случилось 11 сентября, в день 25-й годовщины терактов 9/11.

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