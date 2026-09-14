Первый курс рубля к $, € и ¥ на этой неделе, которая начинается 14 сентября

Согласно официальной информации на сайте Центробанка (ЦБ) РФ, сегодня, 14 сентября, курс доллара к рублю снизился до 84,2569 руб.
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