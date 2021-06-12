Время узнать правду!

7 113 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Бакланов
    А кто-то ещё получает платежки? я уже лет 5 получаю только уведомления об изменении тарифов. Плачу с сайта жкх, раньш...Оплачивая коммуна...
  • Владимир Борисов
    Вопрос: а что наш посол обязан был принять эту ноту?Русские высмеяли ...
  • саша дмитренко
    вместе с рабочими появляются и бандиты,,их доить)))Дальше только рас...

Юрий Пронько: ЦБ совершает одну ошибку за другой. Дальше будет хуже?

Юрий Пронько: ЦБ совершает одну ошибку за другой. Дальше будет хуже?

Главе Центробанка Эльвире Набиуллиной, возможно, придётся резко ужесточить денежно-кредитную политику (ДКП) из-за значительного ускорения инфляции, которая бьёт 5-летние рекорды и наносит сокрушительный удар по самым уязвимым слоям нашего общества.

Вернуться к статье
63
Обсудить
Астон Мартин
америкосы печатают денег столько сколько им нужно для их экономики , а наши крутятся в ограниченном рамками пространстве , это и есть проблема
Регина Станиславовна
Набиуллина все развалит окончательно, при ней мы скоро в лаптях ходить будем.Обнищал народ совсем.
саша дмитренко
а работать не пробывала,нисчая)))?
Александр Головинов
Набиуллина и её подсинённые не соответствуют занимаемым должностям и задачам, стоящим перед страной. Мишустин и Белоусов смогут исправить положение, заменив экономический блок правительства - Набиулину, Силуанова и их команды. ЦБ должен подчиняться правительству РФ.
саша дмитренко
а вы,извиняюсь,прохфессор кислых щей?)))
саша дмитренко
ой пронька,знать она сильная,что лает на слона))))

Картина дня

наверх