Юрий Пронько: ЦБ совершает одну ошибку за другой. Дальше будет хуже?

Время узнать правду!

Главе Центробанка Эльвире Набиуллиной, возможно, придётся резко ужесточить денежно-кредитную политику (ДКП) из-за значительного ускорения инфляции, которая бьёт 5-летние рекорды и наносит сокрушительный удар по самым уязвимым слоям нашего общества.