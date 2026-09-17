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ИА Регнум

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В Колумбии обнаружили пропавший самолет Cessna с пятью телами на борту

В Колумбии обнаружили пропавший самолет Cessna с пятью телами на борту

Самолет Cessna T206, потерпевший крушение на маршруте между городом Кондото в департаменте Чоко и аэропортом Гуаймараль в Боготе обнаружен в Колумбии.

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