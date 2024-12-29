Мангал стал причиной эвакуации 150 человек из ресторана в Нижнем Новгороде

МЧС: 150 человек эвакуировали в Нижнем Новгороде из-за загоревшегося мангала В одном из ресторанов Нижнего Новгорода было эвакуировано 150 человек из-за загоревшегося мангала, никто не пострадал, сообщила пресс-служба управление МЧС России по региону.
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