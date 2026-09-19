Мишустин утвердил 11-дневные новогодние каникулы в 2027 году

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил график переноса выходных и праздничных дней на 2027 год. Документ предусматривает для жителей Новосибирска и всех остальных регионов страны продолжительные новогодние каникулы — они продлятся 11 дней.
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